Gegensätzliche Demonstrationen in Berlin und Nürnberg

Berlin: In der Bundeshauptstadt halten ein Marsch von Rechtsextremen und mehrere Gegendemonstrationen derzeit die Polizei in Berlin in Atem. Rund 1500 Polizeibeamte sind im Einsatz, um die Lager zu trennen. 850 Menschen haben sich einem Demonstrationszug der Rechtsextremen angeschlossen. Er steht unter dem Motto "Für Recht und Ordnung. Gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt." Gegendemonstranten haben bereits versucht, den Zug mittels einer Sitzblockade aufzuhalten. Auf Schildern ist zu lesen "Kein Fuß breit dem Faschismus". Auch in Nürnberg laufen gegensätzliche Demonstrationen. Nach Angaben der Polizei folgten rund 500 Menschen einem Aufruf des „Nürnberger Bündnis Nazistopp“ - zeitgleich fand auf dem Hallplatz eine Versammlung des sogenannten "Teams Menschenrechte" statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 16:00 Uhr