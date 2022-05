Gegen mutmaßlichen Armbrustschützen ist Haftbefehl erlassen worden

Das Wetter: Teils klar, vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils wolkig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen in Teilen Nord- und Mittelbayerns. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist sonnig, vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag im Süden länger anhaltend. Höchstwerte morgen bis 32 Grad, am Wochenende bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2022 21:45 Uhr