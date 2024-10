Gegen Führung der JVA Gablingen wird ermittelt

Augsburg: Gegen die Führung der Justizvollzugsanstalt Gablingen wird wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt ermittelt. Konkret betroffen ist nach BR-Informationen auch die stellvertretende Leiterin. Inoffiziell ist von "Folter" in der JVA Gablingen die Rede. Erhärtet werden die Vorwürfe nach BR-Recherchen durch Auffälligkeiten an der früheren Arbeitsstelle der Juristin in der JVA Kaisheim. Dort sollen sich die Bedingungen für Häftlinge drastisch verschlechtert haben, als die heutige Oberregierungsrätin Verantwortung trug. Die Vorwürfe wurden dem BR von ehemaligen Insassen und Mitarbeitern in Kaisheim sowie einer Augsburger Anwältin bestätigt.

