Gegen CSU-Politiker Sauter gibt es neue Vorwürfe

Steinmeier äußert Verständnis für Bürger-Unmut über Corona-Politik

Berlin: In einer Fernsehansprache wendet sich Bundespräsident Steinmeier zu Ostern an die Bundesbürger und appelliert an ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie. Die Ansprache wird heute Abend unter anderem im Ersten nach der Tagesschau ausgestrahlt. Steinmeier sieht nach seinen Worten das Land in einer Vertrauenskrise, er äußert ein gewisses Verständnis für den Unmut vieler Menschen über die Corona-Politik. Dennoch ruft er angesichts der dritten Infektions-Welle zu einer Kraftanstrengung auf mit den Worten "Raufen wir uns zusammen". Von der Politik verlangt er zugleich klare und verständliche Regeln. Wegen der Pandemie sind in Berlin und Hamburg seit gestern abend nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Sie gelten in Deutschlands größten beiden Städten zwischen 21 und 5 Uhr. In München gilt ab morgen eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr, Museen und der Zoo müssen wieder schließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.04.2021 16:45 Uhr