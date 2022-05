Gegen CSU-Generalsekretär Martin Huber werden Plagiatsvorwürfe erhoben

Ukraine bittet Ärzte ohne Grenzen um Hilfe bei Evakuierung

Kiew: Die ukrainische Regierung bemüht sich, das belagerte Stahlwerk in Mariupol komplett zu evakuieren. Mit einem Brief hat sie dabei die Organisation Ärzte ohne Grenzen um Hilfe gebeten, um die verbliebenen Soldaten aus dem Stahlwerk zu holen und Verwundeten zu helfen. Gestern war es den verbliebenen Frauen, Kindern und älteren Menschen gelungen, vom Gelände zu fliehen. In der vergangenen Nacht hat es in der Ukraine wieder mehrere Angriffe gegeben, vor allem im Osten und Süden. In weiten Teilen des Landes wurde außerdem Luftalarm ausgelöst, auch in der Hauptstadt Kiew. Dort wird heute Bundestagspräsidentin Bas erwartet. Auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk soll sie an einem Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilnehmen. Zudem sind politische Gespräche geplant, möglicherweise auch mit Präsident Selenskyj.

