"Gefühlswelt eines Triebtäters" - Kardinal Müller attackiert Putin

Rom: Wegen des Ukraine-Kriegs kritisiert Kardinal Müller mit scharfen Worten den russischen Präsidenten Putin. Der ehemalige Regensburger Bischof und Präfekt der römischen Glaubenskongregation bescheinigt Putin in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur einen Machtspieltrieb mit der Gefühlswelt eine Triebtäters. Er genieße es, die ganze Welt in Atem zu halten, seine Armeen in Gang zu setzen sowie den Gashahn auf- und zuzudrehen. Aus Sicht von Müller lädt der russische Präsident durch von ihm verschuldete Kriegsverbrechen in der Ukraine als Christ besondere Schuld auf sich. Sein zur Schau getragener Glaube sei möglicherweise nur eine Fassade, die er aus machtpolitischen Gründen aufrecht erhalte. Putin pflegt ein enges Verhältnis zur russisch-orthodoxen Kirche, die im Gegenzug seine Politik unterstützt.

