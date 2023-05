Gefühl der Einsamkeit in Bayern nimmt zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz hält zügige Abkehr von fossiler Energie für möglich

Berlin: Bundeskanzler Scholz hält eine Abkehr von fossiler Energie in den kommenden zehn Jahren für möglich. Wie er in seiner Rede zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs betonte, stimmt ihn die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate optimistisch. Der Energiemix in Deutschland habe sich infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine grundlegend verändert. So habe sich die Bundesrepublik von fossiler russischer Energie unabhängig gemacht und gleichzeitig verstärkt erneuerbaren Energiequellen zugewandt. Scholz sagte, die Bewegung hin zu grüner Energie halte an. Für den globalen Klimafonds sagte er weitere zwei Milliarden Euro zu. Vertreter aus mehr als 40 Staaten beraten seit gestern bei dem Treffen über den Klimaschutz. Sie bereiten damit die nächste Weltklimakonferenz vor, die Ende des Jahres in Dubai stattfindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 16:00 Uhr