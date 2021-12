Gefrierender Regen führt zu vielen Unfällen in Ostbayern

Nachrichtenarchiv - 23.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Gefrierender Regen hat in der Oberpfalz am Abend zu zahlreichen Unfällen geführt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, hat es auf der A6 bei Amberg-Ost Richtung Tschechien diverse Unfälle mit insgesamt rund 50 beteiligten Fahrzeugen gegeben. Elf Menschen wurden demnach leicht verletzt. Auch in Stadt und Landkreis Regensburg krachte es auf glatten Straßen einige Male. In Niederbayern wurden rund 20 Unfälle registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2021 23:00 Uhr