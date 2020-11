Geflügelpest wird nach Bayern auch in Berlin nachgewiesen

Politiker diskutieren über mögliche Corona-Einschränkungen an Weihnachten

Berlin: Vor den nächsten Bund-Länder Beratungen über den weiteren Kurs in der Corona-Krise drängt Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf Entscheidungen. Alle Beteiligten wollten Klarheit, so Altmaier im Deutschlandfunk. Man brauche jetzt mutige Entscheidungen. Mit Blick auf Weihnachten forderte Altmaier, Ziel müsse es sein, ein Fest zu feiern, das diesem Anspruch auch nahekomme. Das sei aber nur zu schaffen, wenn die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nachhaltig gesenkt würden. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Merz warnte Bund und Länder, Corona-Einschränkungen im privaten Bereich über Weihnachten aufrechtzuerhalten. Es gehe den Staat nichts an, wie man mit seiner Familie Weihnachten feiere. Die Freien Wähler warnen vor einem Endlos-Lockdwon. Parteichef Aiwanger sagte, an Weihnachten sollten Familien zum Essen gehen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 21:00 Uhr