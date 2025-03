Geflügelpest-Verdacht in Mastbetrieb in Feuchtwangen

In einem Mastbetrieb in Feuchtwangen gibt es einen Verdacht auf Geflügelpest: Ein erster Laborbefund des Landesamtes für Gesundheit fiel positiv aus - die Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut steht noch aus. Sicherheitshalber ordnete das Veterinäramt aber bereits an, dass rund 15.000 Mastputen und 15.000 Putenküken getötet werden müssen, um die Tierseuche einzudämmen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.03.2025 23:00 Uhr