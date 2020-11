Geflügelpest in Niederbayern ausgebrochen

Das Wetter: In der Nacht Frost,. morgen oft Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt und meist trocken. Frostig bei -1 bis -8 Grad. Morgen und am Sonntag erst vielerorts länger neblig-trüb, später vor allem an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. Am Montag an den Alpen Sonne und Wolken, sonst trüb mit Sprühregen. Höchstwerte in den kommenden Tagen 2 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.11.2020 19:45 Uhr