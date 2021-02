Geflügelpest breitet sich in Bayern weiter aus

Das Wetter: Gebietsweise Regen, Höchstwerte -1 bis +8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und gebietsweise Regen, im östlichen Bayern örtlich mit Schnee und Glatteisgefahr. Höchstwerte -1 bis +8 Grad. In der Nacht weiterhin bewölkt und vereinzelt Regen, Abkühlung auf 6 bis 1 Grad. Die Aussichten: Zunächst weitere Regenfälle. Am Donnerstag trocken und auch freundlicher. Tageshöchstwerte 6 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 15:00 Uhr