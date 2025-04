Geflüchteter Arzt aus Wemding soll ausgeliefert werden

Asuncion: Im Fall eines lange flüchtigen Arztes aus Wemding im Landkreis Donau-Ries laufen jetzt Gespräche über eine Auslieferung. Der Mann war vor einer Woche in Paraguay festgenommen worden. Dem Arzt wird vorgeworfen, in der Corona-Zeit 176 Patienten nur scheinbar geimpft zu haben. Er soll den Impfstoff entsorgt und seinen Patienten leere Spritzen verabreicht haben. Nach seiner Flucht wurde er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Das Auswärtige Amt hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, dass die deutsche Botschaft inzwischen mit den Behörden in Paraguays Hauptstadt Asunción verhandelt, um direkten Kontakt mit dem Arzt aus Wemding herzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 09:00 Uhr