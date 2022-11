Geflüchtete auf "Ocean Viking" sind in Frankreich an Land gegangen

Kuleba erklärt sich bereit zu Treffen mit Lawrow

Phnom Penh: Der ukrainische Außenminister Kuleba ist grundsätzlich zu einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow bereit. Das machte Kuleba beim Asean-Gipfel in der kambodschanischen Hauptstadt deutlich. Der Gipfel in Phnom Penh böte Gelegenheit zu einem Gespräch mit Lawrow, so Kuleba, falls dieser danach fragen sollte. Der ukrainische Außenminister betonte aber auch, die territoriale Integrität der Ukraine sei nicht verhandelbar. UN-Generalsekretär Guterres sagte ebenfalls in Phnom Penh, es sei wichtig, Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Dialog zwischen der Ukraine und Russland wieder aufgenommen werde. Man wolle in eine Zukunft schauen, in der Frieden die Oberhand gewinne, so Guterres. Allerdings nicht jede Art von Frieden, sondern Frieden gegründet auf internationalem Recht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2022 20:00 Uhr