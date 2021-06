Geflohener Häftling in Straubing wieder gefasst

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straubing: Ein 34jähriger Häftling ist nach seiner Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing wieder gefasst worden. Laut Polizei hatte sich der Mann gestern bei einem genehmigten Spaziergang von seiner Gruppe entfernt und dann die Flucht ergriffen. Die Beamten fahndeten zunächst erfolglos per Hubschrauber nach ihm. Heute konnten sie ihn in Deggendorf an der Uferpromenade fassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 21:45 Uhr