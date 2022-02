Gefechte in der Ukraine konzentrieren sich wohl auf Charkiw

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Währenddessen dauern in der Ukraine die Kämpfe zwischen der Armee und den russischen Truppen an. Unabhängige Berichte über das Kampfgeschehen gibt es nicht. Nach ukrainischen Angaben ist in der Stadt Charkiw ein russischer Angriff zurückgeschlagen worden. Zuvor war die Rede von Straßenkämpfen bis ins Zentrum der Stadt. Nach russischen Angaben sind auch die Städte Cherson und Berdjansk im Süden umstellt. In Kiew teilte Bürgermeister Klitschko mit, es seien keine russischen Truppen in der Stadt. Man verfolge aber Saboteure. Für die weitere Verteidigung der Hauptstadt Kiew haben die ukrainischen Streitkräfte zusätzliche Kräfte zusammengezogen. Im ganzen Land laufe die Mobilisierung, heißt es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 17:00 Uhr