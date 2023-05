Gefangene Bärin darf weiter nicht getötet werden

Meldungsarchiv - 27.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Trient: Trotz eines tödlichen Angriffs darf eine Bärin in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol weiter nicht getötet werden. Ein Gericht hat den Abschussbefehl der Provinzregierung erneut ausgesetzt - vorerst bis Ende Juni. Das Gericht gab damit den Einsprüchen von Tierschutzvereinen statt. Das Bärenweibchen hatte Anfang April einen 26-jährigen Jogger tödlich verletzt. Das Tier wurde eingefangen und in ein abgesichertes Wildgehege in der Region gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 03:00 Uhr