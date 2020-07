Gefahr durch Extremismus in Deutschland ist weiter gewachsen

Wirtschaftsweiser Feld empfiehlt "Phase der Lohnzurückhaltung"

Berlin: Der Freiburger Wirtschaftsprofessor Feld hat gefordert, dass Löhne und Gehälter zum Wohl der Wirtschaft künftig nicht mehr so stark steigen dürfen wie zuletzt. Der Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen sagte in einem Interview, die Coronakrise wirke wie ein harter Produktivitätsschock. Dabei hätten sich in den vergangenen Jahren Löhne und Gehälter ohnehin schon von der Produktivität entkoppelt. Um diese Kluft wieder zu schließen, so Feld, könne es kurz- und mittelfristig nicht so üppig weitergehen wie vor der Krise. Die Einkommen der etwa 17 Millionen Tarifbeschäftigten hierzulande sind zwischen Januar und März im Duchschnitt um 3,2 Prozent gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 13:00 Uhr