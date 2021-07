Gefängnisstrafe für versuchten Mord mit vergifterer Zimtschnecke

Das Wetter: Teils gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 18 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weiter schauerartige, teils länger anhaltende und gewittrige Regenfälle; besonders im Osten und Südosten heftige Gewitter. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. In der Nacht weiter teils ergiebiger Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Morgen weiter erst gewittrig und regnerisch, später dann von Westen her Wetterbesserung. Am Wochenende oft sonnig, am Sonntag vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 15:00 Uhr