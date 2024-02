Gedenkveranstaltung in Würzburg für die Opfer des Anschlags in Hanau

Würzburg: Etwa 700 Menschen haben sich am Abend in der unterfränkischen Stadt an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau beteiligt. Die Versammlung begann am Würzburger Marktplatz, von dort führte ein Gedenkmarsch durch die Innenstadt. Vor genau vier Jahren hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Auch in anderen bayerischen Städten sollte am Abend der Opfer gedacht werden, unter anderem in Nürnberg und Aschaffenburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 23:15 Uhr