Gedenkveranstaltung für Münchner NSU-Opfer

München: Mit einer Gedenkveranstaltung wird am Mittag am Stachus an ein Opfer der Morde des NSU - des Nationalsozialistischen Hintergrundes - erinnert. Vor 20 Jahren hatten Mitglieder des NSU Theodoros Boulgarides in seinem Geschäft im Münchner Westen mit mehreren Kopfschüssen ermordet. Lange hatte die Polizei in eine falsche Richtung ermittelt. Später stand fest: Der 41-jährige Familienvater Theodoros Boulgarids war einer von insgesamt neun Menschen, die die Terrorzelle NSU zwischen den Jahren 2000 und 2007 getötet hat. Die heutige Gedenkveranstaltung wurde von den Hinterbliebenen zusammen mit der Fachstelle für Demokratie initiiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 07:00 Uhr