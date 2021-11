Gedenkveranstaltung 9. November mit Steinmeier

Verschäfte Corona-Regeln in Bayern

München: Angesichts der drastisch gestiegenden Zahl an Corona-Neuinfektionen und belegter Intensivbetten in Bayern gelten seit Mitternacht verschärfte Maßnahmen. In Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern oder wenn Kontakt zu Kunden besteht, muss sich, wer nicht genesen oder geimpft ist, zweimal die Woche testen. Sport- und Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen, die in Innenräumen stattfinden, unterliegen der 2-G-Regel. Das heißt, nur Geimpfte oder Genesene haben Zutritt. Dort wo 2G gilt, dürfen auch ungeimpfte Jugendliche ab 12 Jahren nicht teilnehmen. Für Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen gilt 3G Plus. Ungeimpfte müssen also einen negativen PCR-Test vorweisen, bei Schülern reicht der Schülerausweis. Das bayerische Kabinett will heute über die zugespitze Corona-Lage beraten und etwa prüfen, ob die Härten für Schüler abgefedert werden können, da diese sich regelmäßig testen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2021 07:00 Uhr