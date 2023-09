Gedenkstättenleiter besorgt trotz AfD-Wahlniederlage in Nordhausen

Nordhausen: Die AfD hat ihre Erfolgsserie bei Kommunalwahlen in Ostdeutschland nicht fortsetzen können. Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen scheiterte ihr Kandidat in der Stichwahl: Jörg Prophet unterlag dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann, der laut Wahlamt knapp 55 Prozent der Stimmen erhielt. Im ersten Wahlgang hatte Prophet noch vorn gelegen. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, Wagner, zeigte sich dennoch besorgt: Mehr als 45 Prozent der Wahlberechtigten hätten für jemanden gestimmt, der ein geschlossenes geschichtsrevisionistisches Weltbild vertritt, sagte er. Und die AfD könnte in zwei Wochen in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt nach der Stichwahl den Oberbürgermeister stellen: Im ersten Wahlgang erhielt ihr Kandidat die meisten Stimmen - vor dem CDU-Amtsinhaber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 09:00 Uhr