Gedenkstättenleiter besorgt trotz AfD-Wahlniederlage in Nordhausen

Nordhausen: Die AfD hat ihre Erfolgsserie bei Kommunalwahlen in Ostdeutschland nicht fortsetzen können. Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen scheiterte ihr Kandidat in der Stichwahl: Jörg Prophet unterlag dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann, der laut Wahlamt knapp 55 Prozent der Stimmen erhielt. Im ersten Wahlgang hatte Prophet noch vorn gelegen. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, Wagner, zeigte sich dennoch besorgt: Mehr als 45 Prozent der Wahlberechtigten hätten für jemanden gestimmt, der ein geschlossenes geschichtsrevisionistisches Weltbild vertritt, sagte er. Und die AfD hat in zwei Wochen die nächste Chance auf ein Oberbürgermeisteramt - und zwar in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt: Im ersten Wahlgang erhielt der AfD-Kandidat die meisten Stimmen - vor dem CDU-Amtsinhaber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 07:00 Uhr