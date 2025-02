Gedenkgottesdienst für Opfer des rassistischen Mordanschlags von Hanau

Hanau: Rund fünf Jahre nach dem rassistischen Mordanschlag in der hessischen Stadt steht die Aufarbeitung des Attentats weiter in der Kritik. Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Hofmann, sagte bei einem Gedenkgottesdienst für die Opfer in der Hanauer Marienkirche, die Trauerarbeit werde erschwert, wenn begangene Fehler nicht angemessen anerkannt würden und unterschiedliche politische Interessen in den Vordergrund rückten. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen aus rassistischen Gründen ermordet. Der hessische Landtag setzte 2021 einen Untersuchungsausschuss ein, um Versäumnisse von Polizei und Behörden aufzuklären. Im Abschlussbericht hieß es, die Sicherheitsbehörden hätten die Gefahr nicht frühzeitig erkennen und die Tat nicht verhindern können.

