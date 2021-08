Gedenkgottesdienst erinnert an die Opfer der Flut

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aachen: In einem Gottesdienst wird zur Stunde an die Opfer der Hochwasserkatastrophe erinnert. An der Gedenkfeier im Aachener Dom nehmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel sowie die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer teil. Neben Betroffenen und Helfern kommen auch Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften zu Wort: Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing wies auf die übergroße Hilfsbereitschaft vieler Menschen hin und dankte ihnen. Trauer um die verlorenen Menschen brauche Zeit, und es brauche unfassbar viel Kraft für Wiederaufbau und Neubeginn. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm sagte in seiner Predigt, Gott selbst habe mit den Opfern gelitten und sei in den Helfern erfahrbar gewesen. Durch das Hochwasser waren Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.08.2021 10:45 Uhr