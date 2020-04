Gedenkfeiern zur KZ-Befreiung finden in kleinem Rahmen statt

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bergen: In mehreren Bundesländern erinnern heute Vertreter der Gesellschaft und der Politik an die Befreiung von Konzentrationslagern vor 75 Jahren. In Bergen-Belsen in Niedersachsen werden unter anderem Ministerpräsident Weil und Bundesjustizministerin Lambrecht zur Gedenkveranstaltung erwartet. Wegen der Corona-Epidemie kommen nur wenige Gäste. Im nächsten Jahr soll eine größere Gedenkveranstaltung nachgeholt werden. Der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück wird heute mit einem Gottesdienst in Berlin gedacht, zu dem eigentlich etwa 60 Überlebende anreisen sollten. Stattdessen wird es nun Videobotschaften geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 09:00 Uhr