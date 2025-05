Gedenkfeiern zu 80 Jahre Kriegsende

Deutschland begeht 80. Jahrestag der Kapitulation: In Berlin findet zur Zeit das zentrale Gedenken anlässlich des Endes des Zweiten Weltkrieges 1945 statt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte beim ökumenischen Gottesdienst in der Gedächtniskirche, 80 Jahre Frieden in Deutschland seien wahrhaft Anlass zum Dank. Zur Stunde legen Kanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache Kränze nieder. Danach beginnt eine Gedenkstunde im Bundestag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 11:45 Uhr