Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat begonnen

Oswiecim: Am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat Polens Präsident Duda an die Opfer des NS-Terrors erinnert. Beim Auftakt der Gedenkfeier legte er einen Kranz an der Todesmauer nieder. Dort wurden einst Gefangene von SS-Leuten erschossen. Aus Deutschland sind Scholz und Bundespräsident Steinmeier vertreten. Auch mehr als 50 Holocaust-Überlebende nehmen an der Gedenkfeier teil. Einer von ihnen, Pavel Taussig, zeigte sich beunruhigt über den Aufstieg rechter Kräfte wie der AfD in Deutschland. Wörtlich sagte er: "Ich hatte lange nicht damit gerechnet, noch mal so etwas zu erleben und hoffe, dass es dabei nicht bleibt".

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 15:00 Uhr