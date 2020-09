Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf der Münchner Theresienwiese wird am Vormittag an das Oktoberfest-Attentat vor 40 Jahren erinnert. Politiker, Überlebende und Opfervertreter werden erwartet. Mit Bundespräsident Steinmeier kommt erstmals auch ein deutsches Staatsoberhaupt. Unter anderen werden vier Überlebende des Attentats sprechen. Am Abend des 26. September 1980 hatte eine Bombe zwölf Wiesnbesucher sowie den rechtsextremen Bombenleger Gundolf Köhler in den Tod gerissen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 03:00 Uhr