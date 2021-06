Gedenkfeier nach Würzburger Gewalttat im Kiliansdom

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke durch einen 24-jährigen Somalier in Würzburg findet am Nachmittag im Kiliansdom eine Gedenkfeier für die Opfer statt. Sie wird ab 15.30 live auf BR24 -. im Internet und auf der App übertragen. Neben dem katholischen Würzburger Bischof Jung nehmen weitere Religionsvertreter sowie Oberbürgermeister Schuchardt und Ministerpräsident Söder daran teil. Bei der Tat am Würzburger Barbarossa-Platz hatte der Mann drei Frauen getötet und sechs weitere Menschen teils schwer verletzt. Die Ermittler suchen immer noch nach einem Motiv. Derzeit werten sie das Handy des 24-Jährigen aus. Auch Hassbotschaften wurden in der Obdachlosenunterkunft entdeckt, in der er untergebracht war. Die Auswertung werde mehrere Tage dauern, sagte ein Beamter, da die Inhalte erst übersetzt und dann bewertet werden müssten.

