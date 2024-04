Gedenkfeier in Buchenwald erinnert an Opfer des NS-Terrors

Weimar: In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ist an die Opfer des NS-Terrors erinnert worden. In diesem Jahr stand das Gedenken an die Zwangsarbeit in dem Konzentrationslager im Mittelpunkt. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte, die Entmenschlichung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern sei bis heute beispiellos. Er mahnte, das nie zu vergessen. Zu der Gedenkfeier kamen auch Überlebende, die als Kinder und Jugendliche in dem Lager waren. Mehr als eine Viertelmillion Menschen aus 50 Ländern waren nach Buchenwald und seine Außenstellen verschleppt worden. 56.000 Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten sowie medizinischen Experimenten. Die US-Armee befreite Buchenwald am 11. April 1945.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 23:00 Uhr