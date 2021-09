Gedenkfeier erinnert an Opfer des Oktoberfest-Attentats

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt hat um 10 Uhr eine Gedenkfeier für die Opfer des Oktoberfest-Attentats begonne. Heute vor 41 Jahren zündete ein rechtsextremer Attentäter eine Bombe und tötete dabei zwölf Wiesn-Besucher. Mehr als 200 wurden verletzt. Zur Gedenkfeier sind heute Überlebende, Angehörige und Vertreter der Stadtgesellschaft, sowie Münchens Oberbürgermeister Reiter geladen. Außerdem wird eine Vertreterin von Betroffenen des Anschlags am Breitscheidplatz in Berlin sprechen. Sie will darauf aufmerksam machen, dass Opfer von Anschlägen oftmals nur schwer an Unterstützung kommen. Auch Jahre nach dem Oktoberfestattentat kämpfen die Betroffenen um Entschädigung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 10:00 Uhr