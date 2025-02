Gedenken zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine

Kiew: Zum dritten Jahrestag der großangelegten Invasion Russlands werden heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und zahlreiche andere Spitzenpolitiker in der Ukraine erwartet. Das Gipfeltreffen in Kiew soll ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität aussenden. Bundespräsident Steinmeier nimmt per Video-Schalte teil. In Deutschland sind Trauerdemonstrationen, Gebete in Kirchen und ein offizielles Gedenken geplant.

