Gedenken zum 25. Jahrestag des Massakers von Srebrenica

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Srebrenica: Bei einer Trauerfeier in der Opfergedenkstätte Potocari in Bosnien-Herzegowina haben politische Vertreter aus aller Welt der Opfer des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht. Etwa achttausend muslimische Männer und Jugendliche waren dort von bosnisch-serbischen Verbänden ermordet worden. UN-Truppen verteidigten die Schutzzone damals nicht. Bundespräsident Steinmeier hat in einer Videobotschaft zur Aufarbeitung und zugleich Versöhnung aufgerufen. Es gelte neue Brücken zu bauen, wo alte zerstört worden seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 03:00 Uhr