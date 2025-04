Gedenken zu Befreiung von KZ Buchenwald vor 80 Jahren

Weimar: Am Vormittag wird in der thüringischen Stadt der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 80 Jahren gedacht. Beim zentralen Gedenkakt wollen Ministerpräsident Voigt und der ehemalige Bundespräsident Wulff sprechen. Am Nachmittag findet eine Kranzniederlegung in der Gedenkstätte statt. Im Vorfeld gab es Wirbel um eine geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm. Seine Einladung wurde zurückgezogen. Boehm vertritt eine kritische Haltung zur israelischen Regierung und zur dortigen Gedenkkultur. Das KZ Buchenwald wurde am 11. April 1945 von der US-Armee befreit. Etwa 56.000 Menschen wurden dort während der NS-Zeit getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 06:00 Uhr