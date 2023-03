Gedenken für Opfer des Amoklaufs bei Zeugen Jehovas in Hamburg

Meldungsarchiv - 19.03.2023 14:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Eineinhalb Wochen nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas wird in der Hansestadt der Opfer gedacht. In der Hauptkirche St. Petri beginnt in diesen Minuten eine ökumenische Andacht, um an die sieben Menschen zu erinnern, die dabei ums Leben kamen. Die Gedenkveranstaltung richte sich vor allem an die etwa 1.000 Einsatzkräfte sowie die Bewohner des betroffenen Stadtteils Groß Borstel. Auch Hamburgs Bürgermeister Tschentscher wird erwartet. Die Andacht solle und könne keine Trauerfeier der Zeugen Jehovas ersetzen, teilten die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, das Erzbistum Hamburg und die Arbeitsgemeinschaft Chritlicher Kirchen mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2023 14:30 Uhr