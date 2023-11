Gedenken an Pogromnacht wird von aktuellen Vorfällen überschattet

Berlin: Deutschland erinnert heute an die Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren. Die zentrale Gedenkfeier findet am Vormittag in Berlin statt. Dazu werden unter anderem Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier erwartet. Gedenkveranstaltungen gibt es auch in vielen bayerischen Städten: In München unter anderem in der Hauptsynagoge, in Passau wird ein Kranz niedergelegt, in Dillingen ist ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. Der diesjährige Gedenktag unterscheidet sich nach Ansicht des israelischen Botschafters in Deutschland, Prosor, von allen vorangegangenen. Das Massaker der Hamas-Terroristen am 7. Oktober erinnere daran, wie wichtig Demokratie ist, sagte Prosor den Funke-Zeitungen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, beklagte am Abend bei einer Veranstaltung in Würzburg die steigende Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland seit dem Hamas-Terror und verwies etwa auf Angriffe auf jüdische Läden in Nürnberg oder Senden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 08:00 Uhr