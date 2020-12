Gedenken an Opfer vom Breitscheid-Platz

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Gedächtniskirche ist am Abend der zwölf Toten des Attentats vom Breitscheiplatz gedacht worden. Um 20 Uhr zwei, dem genauen Zeitpunkt des Anschlags vor vier Jahren, ertönten zwölf Glockenschläge. Anschließend wurde ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Bei dem islamistisch motivierten Anschlag hatte der Attentäter, Anis Amri, einen LKW in eine Menschenmenge gesteuert. Neben den zwölf Todesopfern gab es 50 Verletzte.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 19.12.2020 21:00 Uhr