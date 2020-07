Gedenken an Opfer des Völkermords von Srebrenica

Sarajevo: In Bosnien-Herzegowina wird derzeit der Opfer des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht. Am Vormittag beginnt die zentrale Gedenkfeier. Sie endet mit der Beisetzung von neun Getöteten, die erst kürzlich gefunden und identifiziert wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Gedenken in diesem Jahr kleiner aus als sonst. Per Videoschalte werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier, EU-Kommissionschefin von der Leyen und UN-Generalsekretär Guterres daran teilnehmen. Gegen Ende des Bosnien-Kriegs waren im Juli 1995 bosnisch-serbische Milizen in Srebrenica einmarschiert und hatten dort binnen weniger Tage 8.000 muslimische Männer und Jungen getötet. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 10:00 Uhr