Gedenken an Opfer des OEZ-Attentats

München: Vier Jahre nach dem Attentat am Olympia-Einkaufszentrum ist am Abend an die neun Todesopfer erinnert worden. Laut Polizei waren rund 400 Teilnehmer bei der Gedenkfeier am Denkmal gegenüber dem OEZ. Neben Hinterbliebenen und Kirchenvertretern zählte unter anderem auch der Antisemitismus-Beauftragte Spaenle zu den Rednern. Er betonte, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz habe. Leider sei das „Nie wieder“ aber immer wieder durchbrochen worden. Das Denkmal wurde mittlerweile umbenannt: München hatte zuvor in enger Abstimmung mit den Angehörigen beschlossen, dass die Inschrift künftig den Begriff "rassistisches Attentat" enthalten soll. Zunächst war die Tat als "Amoklauf" bezeichnet worden. Viele der Toten hatten einen Migrationshintergrund. Der Attentäter, der sich am Ende selbst erschoss, handelte aus rassistischen Motiven.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 21:00 Uhr