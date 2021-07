Gedenken an Opfer des OEZ-Anschlags vor fünf Jahren

Nachrichtenarchiv - 22.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt wird heute der Opfer des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum vor fünf Jahren gedacht. Dazu werden am Mittag Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister Reiter erwartet, ebenso Angehörige der Getöteten. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen, die meisten hatten Migrationshintergrund. Anschließend tötete sich der junge Mann selbst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.07.2021 03:00 Uhr