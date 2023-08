Gedenken an Mauerbau in Berlin

Berlin: Mit mehreren Veranstaltungen wird heute an den Bau der Berliner Mauer vor 62 Jahren und die Opfer der Teilung erinnert. An der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße sind zum Jahrestag des 13. August 1961 unter anderem eine Andacht in der Kapelle der Versöhnung und Kranzniederlegungen geplant. An der Berliner Mauer starben zwischen 1961 und 1989 nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer mindestens 140 Menschen, an der innerdeutschen Grenze etwa 650 Menschen.

