Gedenken an ersten jüdischen Nachkriegs-Gottesdienst in Straubing

Straubing: Bei einem Gedenkgottesdienst wird heute an den Neubeginn jüdischen Lebens nach dem Krieg erinnert. Vor 80 Jahren versammelten sich hunderte Gläubige in Straubing zu einem jüdischen Gottesdienst. Es war einer der ersten in Bayern nach der Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten, wie die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Zisler, berichtete. Aus diesem Anlass wird zu einer Gedenkfeier in der Straubinger Synagoge eingeladen. Die Veranstalter hoffen, dass mindestens 700 Teilnehmer zusammenkommen, um ein Zeichen der Solidarität mit Juden zu setzen.

