Gedenken an die Opfer vom Berliner Breitscheid-Platz

19.12.2020 21:45 Uhr

Berlin: In der Gedächtniskirche ist an den islamistischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor vier Jahren erinnert worden. Elf Menschen waren damals zu Tode gekommen, als ein LKW auf den Platz raste - zahlreiche weitere wurden verletzt. Davor schon war der eigentliche Fahrer des LKW vom Attentäter erschossen worden. Um zwei Minuten nach 20 Uhr läuteten die Glocken der Kirche zwölf mal - für jedes der Opfer einmal. Über 100 Menschen nahmen an dem Gedenken teil, darunter der regierende Bürgermeister, Müller, und der Opferbeauftrage der Bundesregierung, Franke. Auf den Treppen vor der Gedächtsniskirche wurde ein Herz aus Kerzen aufgebaut. Zuvor hatte Müller betont, die Toten seien nicht vergessen, die Attacke habe einen tiefen Einschnitt für Berlin bedeutet. Bei dem Gedenken wurde aber auch weiterer Anschläge gedacht, wie in Nizza, Paris, Halle oder Hanau.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 21:45 Uhr