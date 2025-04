Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung KZ Buchenwald

Weimar: Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald wird heute in Thüringen der Opfer gedacht. Beim zentralen Festakt in Weimar wird auch der ehemalige Bundespräsident Wulff teilnehmen, außerdem werden zehn Überlebende dabei sein. Das KZ Buchenwald war 1937 eröffnet worden, fast 280.000 Menschen waren dort und in den Außenlagern unter grauenhaften Bedingungen inhaftiert, unter anderem zeitweise der später ermordete Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Etwa 20.000 Menschen wurden dort getötet oder starben an Krankheiten und Unterernährung. Im Frühjahr 1945 schließlich erreichten US-Soldaten das Lager. Der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte, Eisenhower, schrieb später, nichts habe ihn je so erschüttert wie dieser Anblick.

