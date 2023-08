Gedenken an den 62. Jahrestag des Baus der Berliner

Berlin: Mit mehreren Veranstaltungen wird heute des Baus der Berliner Mauer vor 62 Jahren gedacht. Entlang der früheren Grenze erinnern Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Menschen, die bei Fluchtversuchen getötet wurden. An der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße sind zum Jahrestag des 13. August 1961 unter anderem eine Andacht in der Kapelle der Versöhnung und Kranzniederlegungen geplant. Mit dabei sind auch Zeitzeugen, die jahrzehntelang von ihrer Familie getrennt waren oder unter der Unfreiheit in der DDR litten. Die Stiftung Berliner Mauer geht von etwa 650 Todesopfern an der innerdeutschen Grenze aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 11:00 Uhr