Gedenkakt zum Oktoberfestattentat hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einem Trompetenchor hat der Gedenkakt zum Oktoberfest-Attentat vor 40 Jahren begonnen. Münchens Oberbürgermeister Reiter erinnerte in seiner Rede zuerst namentlich an die 12 Opfer des Anschlags. Reiter begrüßte es, dass die Bundesanwaltschaft das Attentat mittlerweile als rechtsextremen Terrorakt eingestuft hat. Dass die Hintergründe nicht vollständig aufgeklärt werden und mögliche Mittäter nicht ermittelt werden konnten, bedauerte der SPD-Politiker. - Anschließend sprachen vier Überlebende, sie drängten darauf, dass das Geschehene nicht in Vergessenheit geraten darf. Die Überlebenden erzählten von Angehörigen, die sie bei dem Attentat verloren haben, von ihren Verletzungen, die ihnen bis heute gesundheitliche Probleme bereiten und sie dankten Feuerwehrkräften, Ärzten und anderen Helfern. Der Appell der Überlebenden endete mit einem Aufruf zum Zusammenhalt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 10:45 Uhr