Gedenkakt zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg

Flossenbürg: 80 Jahre nach der Befreiung des KZ Flossenbürg kommen um 14 Uhr etwa 800 Gäste zu einer Gedenkfeier zusammen. Neben Vertretern aus der Politik werden auch sechs Überlebende erwartet. Nach dem Festakt soll es eine Kranzniederlegung geben. Außerdem werden sterbliche Überreste beigesetzt, die bei Bauarbeiten gefunden wurden. Im KZ Flossenbürg und seinen fast 80 Außenlagern waren ab 1938 etwa 100.000 Menschen inhaftiert, viele mussten im dortigen Granit-Steinbruch arbeiten. Mindestens 30.000 Häftlinge starben. Auch für das ehemalige KZ Dachau jährt sich in diesen Tagen die Befreiung von der Nazi-Herrschaft. Die bayerische SPD-Fraktion fordert aus diesem Anlass eine schnelle Sanierung der Gedenkstätte. In einer Mitteilung heißt es, die Ausstellung sei in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2025 13:30 Uhr