Gebürtige Allgäuerin bekommt Deutschen Buchpreis

Frankfurt: Die im Allgäu geborene Martina Hefter hat den Deutschen Buchpreis bekommen. Die Auszeichnung wurde ihr am Abend in Frankfurt verliehen - für den Roman "Hey guten Morgen, wie geht des Dir?". Das Buch handelt von einer modernen Form des Heiratsschwindels und von Freundschaft in Zeiten des Internets.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 03:00 Uhr